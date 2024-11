Il pronostico di Moggi: "Sono convinto che la Roma possa fare risultato a Napoli"

vedi letture

L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Ci sono due partite che mi danno sensazioni particolari perché credo alla tradizione: la Juve a Milano fa sempre belle partite, penso che possa venire fuori una buona partita e la Juve potrebbe anche non credere; stessa cosa a Napoli: a Roma c’è Ranieri e indipendentemente da lui sono convinto che i giallorossi possano fare un risultato positivo al Maradona perché se guardiamo i risultati che ci sono tra Napoli e Roma, a Roma vince il Napoli e viceversa”.

Dopo la vittoria contro il Real Madrid Fonseca ha dichiarato che giocare contro gli spagnoli era più facile che contro il Cagliari. In questo senso come vede Milan-Juve? “Fonseca dice stronzate. Ha una squadra che funziona bene se non ha marcature particolari. Quando funziona Leao poi funziona tutto, ma se è marcato e non vede palla il Milan è out. Queste sono cose dettate dall’esperienza. Il Real ti lascia giocare e fai il massimo. Quando devi sfondare una difesa che si arrocca è più difficile” .

Dove vede Vlahovic a gennaio? “Sta a Torino, dove deve andare? C’è uno stipendio alto di mezzo, nessuno lo può pagare. È prigioniero di uno stipendio, chi glieli da 12 milioni? Non so come farà ad andare via finché non gli finirà il contratto. Fa sempre tanti gol ma in maniera particolare: due-tre in una partita e poi zero per tanto tempo. Andrà via quando gli scadrà il contratto”.