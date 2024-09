Il rammarico di Insigne: "Avrei voluto lo Scudetto. Lo meritavamo pure noi, ma il calcio è così"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex azzurro Lorenzo Insigne non ha parlato soltanto di Conte ma anche dei suoi anni a Napoli e del rammarico per lo Scudetto. Di seguito uno stralcio in merito ai 20 anni di presidenza De Laurentiis facendone parte per circa metà:

"Per tanti anni ho fatto parte di questo progetto e ne sono orgoglioso, il presidente sicuramente non avrà un carattere facile, ma va sempre ringraziato, ha fatto tanto per portare il Napoli in alto. Al di là di quest’anno, da quando c’è lui siamo sempre sempre stati in Europa e gli va dato merito. Tante volte sono andati via giocatori forti, ma è sempre riuscito a ricostruire una buona squadra. E poi abbiamo vinto lo scudetto. Sono sempre stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli, anche a distanza. Come ho sempre detto, non nego che mi sarebbe piaciuto vincere lo scudetto, ma il calcio purtroppo è così. Discorso che vale per me, ma anche per Koulibaly, Mertens, Hamsik, Albiol, Callejon, Jorginho, Allan, l’avremmo meritato anche noi, ma sono contento, anzi strafelice che il Napoli l’abbia vinto».