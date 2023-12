Il rammarico di Mazzarri: "Con Juventus e Roma meritavamo almeno due punti"

Walter Mazzarri è tornato anche sulle ultime gare negative, manifestando un grande rammarico per non aver raccolto di più.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è tornato anche sulle ultime gare negative, manifestando un grande rammarico per non aver raccolto di più nell'ambito di un discorso sul suo lavoro.

Come giudica il lavoro svolto finora?

"Mi conoscete, mi sento di Napoli, sono tornato per dare una mano. Le partite che ho fatto sapevo di doverle fare, vedendo come sono andate alcune tipo con la Juve e la Roma, non dico l'Inter per come è finita, mi brucia non aver raccattato alcuni punti. Potevano esserci almeno due punti per noi e due punti in meno alle rivali e li avremmo meritati per come si sono sviluppate. Abbiamo meno punti di quelli che meritavamo".

I numeri al Maradona piangono, come si torna a vincere?

"Quando stiamo bene imponiamo il gioco a tutti, ma bisogna stare attenti a non prendere contropiedi mentre si attacca. Tante partite siamo stati più corti, abbiamo preso meno contropiedi, meno errori difensivi, ma ogni tanto si fa un errore e si prende gol subito. Dobbiamo fare il nostro gioco, ma