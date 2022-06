Il rapporto tra Spalletti e ADL resterà saldo? Sconcerti: “Ad oggi non mi preoccuperei”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.



Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Spalletti chiede certezze ad ADL. Il rapporto rimarrà comunque saldo?

"Porterà giocatori, non so se saranno tutti quelli che vorrà. Alla fine si prende quello che si può e non sempre quello che servirebbe, ma è così per tutti. Gli allenatori importanti corrono il rischio di vedersi indebolire le squadre, rischiamo di vedere delle discussioni. Ad oggi non mi preoccuperei".