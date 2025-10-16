Hojlund ancora titolare quando tornerà Lukaku? Schwoch non ha dubbi

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore di Napoli e Torino.

La pausa per le nazionali ha lasciato diversi strascichi: il Milan si ritrova con nuovi infortuni, mentre il Napoli può sorridere per i gol di De Bruyne e McTominay. Alcuni sostengono che le prestazioni di McTominay siano calate perché De Bruyne gli toglierebbe spazio: lei da che parte si schiera? “Dalla parte di chi non toglierebbe mai De Bruyne. McTominay l’anno scorso ci ha abituato molto bene: ha fatto un campionato straordinario, segnando dodici gol e mantenendo sempre un ottimo rendimento. È difficile ripetersi su quei livelli. È vero che De Bruyne gli tolga un po’ di spazio, anche perché tende a muoversi sulla sinistra, nella stessa zona in cui McTominay ama inserirsi. Ma lo scozzese resta libero di buttarsi dentro l’area, soprattutto quando l’azione arriva da destra: è spesso lui a chiudere vicino alla punta. Non dimentichiamo, però, che McTominay ha vissuto un’annata sopra le righe. Non è un giocatore da dodici gol ogni stagione. È più probabile che si tratti di un ritorno ai suoi standard, piuttosto che di un calo dovuto a De Bruyne. Il Napoli, inoltre, ha cambiato modo di giocare, e questo incide. In definitiva, le prestazioni restano buone: il valore del giocatore non è in discussione, ma confermarsi è sempre più difficile nel calcio di oggi".

Rasmus Højlund, quando rientrerà Lukaku, resterà il titolare? “Credo che, a parità di condizioni, Lukaku resterà il preferito di Conte. Lo conosce bene e sa esattamente cosa può dargli. Detto questo, se Højlund sta bene e dimostra di meritare il posto, Conte non avrà problemi a trovargli spazio. Anzi, non escludo che possano giocare insieme, con Lukaku un po’ più arretrato a fare da collante con i centrocampisti, e Højlund più avanti a sfruttare gli assist. Sono due giocatori che possono coesistere senza problemi".