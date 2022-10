Il retroscena di Brambati: “So al 101% che la Juve ha rifiutato Simeone per tenere Kean”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Juventus ko anche col Milan. Come se ne esce da questa situazione?

"Le parole di Allegri? Non è più credibile. La Juve lo scorso anno è stata deludente, ha perso due finali su due e uscita prematuramente dalla Champions. E' arrivata quarta con una certa comodità ma alla Juve è una mezza sconfitta arrivare quarti. Quest'anno è quasi fuori dalla Champions già ora, il campionato è lungo e non ancora compromesso ma ad oggi non hai fatto vedere niente che possa far sperare nel futuro. Vedo una società in confusione, l'allenatore poi non ha mai inciso e c'è una colpa ancora maggiore sua e della società. Questa volta ha chiesto dei giocatori che sono stati presi, non puoi continuare a dire che mancano Chiesa e Pogba. Pogba se ci fosse stato un dirigente con le palle sarebbe già in campo dopo l'operazione. Lo hanno anche liberato da Dybala, perché credo ci sia anche il suo zampino nella sua non conferma. So al 101% che a giugno era stato proposto Simeone, ma è stato risposto che volevano tenere Kean".