Il retroscena di Longhi: "Conte non voleva allenare. Una persona gli ha fatto cambiare idea"

Bruno Longhi è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Posso confessare una cosa che riguarda Conte, tanto ormai è andato in prescrizione, prima il rapporto con i calciatori era diverso e c’era un’altra confidenza, posso dire che Antonio mi disse che non voleva fare l’allenatore quando avrebbe smesso di fare il calciatore. Poi andando a Coverciano dopo l’esperienza con Sacchi in Nazionale ha visto le lucine e ha cambiato idea intraprendendo questo percorso.

Anguissa ieri contro il Milan ha fatto una partita mostruosa, il Napoli di ieri era senza Lobotka aveva un assetto diverso. Il Milan ha fatto la partita, ma l’assenza di Lobotka ha pesato sullo sbilanciamento del possesso palla in favore dei rossoneri”.