Il rimpianto di D'Agostino: "Dissi no al Napoli perché c'era la Juve, ora sarei più riflessivo..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino in vista del match tra la Juventus e la Roma: “Sfida Scudetto? No, credo di no. È una sfida importante per blasone e in questo momento secondo me per la consacrazione di Pirlo e la continuità della Roma, che vuole cercare di restare tra le prime quattro. Ma per il campionato è ancora lunga, anche se la Juve vincendo darebbe un segnale forte”.

Sul suo possibile passaggio alla Juve e al Real Madrid da calciatore: “Con la Juve come accordo contrattuale era fatta, mancava lo step successivo dell’accordo con l’Udinese e lì c’è stato qualche intoppo, tant’è che non sono andato. Poi la settimana dopo è subentrato il Real Madrid e anche lì ci fu un intoppo con l’Udinese. I contatti erano molto concreti. Non ho rimpianti perché non credo di aver preso decisioni sbagliate, io quell’anno dimostrai sul campo il mio valore. Poi se terze persone hanno deciso di non farmi andare non posso avere rimpianti perché non dipendeva da me. Se tornassi indietro, anche se non si può, forse cambierei il no che dissi al Napoli, che si era fatto avanti in maniera forte e decisa. È l’unico no concreto che ho detto perché c’era anche la Juventus, forse se tornassi indietro sarei un po’ più riflessivo. Sulle altre non è dipeso da me”.