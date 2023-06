Il rimpianto di Krol: "Credevo che il Napoli avrebbe vinto la Champions già quest'anno"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pensavo che il Napoli avrebbe vinto la Champions League quest'anno, ma è arrivato alla partita con il Milan tutt'altro che in forma. In tanti erano giù di condizione e non c'erano ben tre attaccanti, tra cui Osimhen. Ciononostante il Napoli avrebbe meritato di superare il turno contro i rossoneri".