Il Roma, Caiazza: "Con Il Lecce ci sarà turnover. Mi auguro di vedere Elmas in mezzo al campo"

A Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Ultim'ora è intevenuto il giornalista de Il Roma, Salvatore Caiaizza che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "A Lecce vorrei rivedere lo stesso approccio visto con il Liverpool. Il Napoli non può sbagliare, dall’altra parte c’è una neopromossa che ti può mettere in difficoltà se non giochi a calcio bene. Il Napoli non deve peccare di presunzione ma sono sicuro che Ancelotti darà la cattiveria giusta ai suoi giocatori per portare a casa i tre punti, quest’anno l’obiettivo dichiarato deve essere lottare per lo Scudetto.



Turnover? Credo che un po’ di turnover ci sarà anche per permettere ai calciatori meno impiegati di giocare. Facendo un attimo il resoconto di queste partite hanno giocato sempre gli stessi tranne che con la Sampdoria ma poi Di Lorenzo ha sempre giocato, Mertens lo stesso quindi penso che sia giunta l’ora di Milik che deve trovare la gamba giusta per poter riprendersi dopo un problema fisico che lo ha tenuto fermo fino ad una settimana fa. Mi piacerebbe vedere Elmas che ha bisogno di inserirsi nei meccanismi di Ancelotti. Il macedone è molto vivace, è un ragazzino che vuole dimostrare subito il suo valore e a volte trattiene troppo il pallone. Sono convinto che, con il passare del tempo con il tecnico emiliano crescerà anche lui.



Milik? Non è stato bello per il polacco ascoltare continuamente che sarebbe arrivato Icardi. Questo è un ragazzo di 25 anni che ha superato due interventi gravi. Ha avuto la forza di recuperare. Al momento il giocatore è comunque un titolare e quindi teniamoci stretto questo ragazzo sperando che si possa ripetere dopo la stagione scorsa".