Il senatore Gasparri: "Juve-Napoli va rigiocata! Se non si segue l'ASL si rischiano pesanti sanzioni..."

Il senatore Maurizio Gasparri ha commentato la situazione legata a Juventus-Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Questa sentenza dice che il Napoli avrebbe in qualche modo cercato di usare l'ASL per negarsi all'incontro, ma francamente se quelli dell'ASL hanno indicato la strada da seguire e il Napoli si fosse mosso diversamente avrebbe potuto subire pesante sanzioni penali. Non so quali siano i rapporti tra De Laurentiis e Agnelli, andava usato un po' di buonsenso e rinviare la partita in accordo. Juventus-Napoli va giocata, non scherziamo. Le indicazioni delle Asl vanno seguite. Se il Napoli non lo avesse fatto sarebbe incorso in pesanti sanzioni".