Il solito Sarri: "L'Inter? Ancora non l'ho vista, leggo che sta facendo benissimo"

Archiviata la pratica SPAL, la Juventus di Maurizio Sarri deve guardare al derby d'Italia contro l'Inter, in arrivo il 6 ottobre dopo le gare di Champions League. Nel post partita di oggi, però, il tecnico bianconero nicchia ai microfoni di Sky Sport 24 nell'analizzare il momento dei nerazzurri, a breve in campo contro la Saampdoria: "In questa stagione ancora l'Inter non l'ho vista, stiamo giocando spesso e ci stiamo concentrando sui prossimi avversari, come faremo stasera guardando un paio di partite del Leverkusen prima di andare a cena. Leggo che stanno facendo benissimo, non avevo grandi dubbi visto il valore dei giocatori e dell'allenatore. Quest'anno il campionato sarà molto difficile e combattuto".