Il virologo Burioni: "Virus mutato? Penso che a cambiare siano stati gli italiani"

"Io non so se il virus è mutato. Ma sono mutati gli italiani, sicuramente. In questo momento sono molto più coscienti del pericolo". Parole che il virologo Roberto Burioni affida alla trasmissione di Rai2 'Che tempo che fa' parlando di una possibile minore aggressività del coronavirus.

Burioni poi, noto tifoso della Lazio, ha parlato anche della lotta scudetto: "Ho fatto il voto che non avrei parlato in nessun modo di calcio. Ovvio che qualora ci fossero le condizioni affinchè il calcio ripartirà ricomincerò a... tifare come prima!".