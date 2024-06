Impallomeni: "A Napoli Conte impazzisce, ha tre casi clamorosi da gestire"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

TuttoNapoli.net

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Farebbe uno scambio Kvaratskhelia-Chiesa?

"Beh si. Le dichiarazioni del padre-agente non mi sono piaciute. Non lo conosceva nessuno, ha vinto uno Scudetto, non segna da tempo in Champions e per me deve ancora crescere molto. E' fortissimo ma è stata un'uscita non consona.

Un parere sull'esordio dell'Italia?

"Avere il blocco Inter è positivo. Lo ha detto anche Spalletti giorni fa. Ci sono giocatori che fanno la differenza importante, sono giocatori abituati a una certa intensità di gioco e portano qualità e personalità. Bastoni ha avuto una crescita incredibile, ma anche Frattesi e Calafiori si sono inseriti bene".

Come valuta la prova di alcuni singoli?

"E' un errore quello di Calafiori nel secondo tempo, ha letto male l'azione. Per me merita di giocare ancora, ma può migliorare. Per il resto dico che l'Italia con o senza Barella cambia".

Napoli scosso dal caso Kvaratskhelia. Che ne pensa delle parole del padre-agente?

"Chissà quanto sarà arrabbiato ADL. Prima Di Lorenzo, poi Osimhen che impazzisce e ora il georgiano. Il povero Conte è andato lì per mediare? per me impazzisce anche lui. Ha tre casi clamorosi".

Chiesa-Juve, storia finita?

"Alla Juve non so cosa stia succedendo. Chiesa è un altro tipo di giocatore rispetto a Greewood. Chiesa ha ancora margini di crescita, ma anche lui deve svegliarsi, visto che ha 26 anni. Deve irrobustirsi, deve fare più gol".

Hummels-Roma, che ne pensa?

"Sarebbe un innesto importante, sarei convinto da questa operazione".