Podcast Impallomeni: "Champions? Napoli nuovo a questo format, non lo vedo tra le prime 8"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole, partendo dal sorteggio della nuova edizione della Champions League: "Con 11-12 punti sei sicuro della qualificazione. Per quello visto negli anni scorsi, l'Inter la indico come quella squadra che può entrare nelle prime otto. Il Napoli si affaccia per la prima volta nel nuovo format, non la vedo tra le prime. La Juventus ha due trasferte insidiose, tra Villarreal e Real Madrid. L'Atalanta ha delle avversarie ostiche, tra casa e trasferta, poi bisogna capire il nuovo allenatore che tipo di rotazioni saprà fare, Gasperini era un maestro in questo.

Per la memoria degli ultimi anni dico Inter, una squadra che può andare in Champions a petto in fuori. Il format mi piace molto, è un mini-campionato che puoi gestire, l'importante è strappare il pass poi è negli scontri diretti che si fa sul serio". Sul campionato: "Mi aspetto una reazione dal Milan, oggi a Lecce è un bivio psicologico. Nessuna sentenza, nessuna partita della vita, ma ci si avvicina. Ma se non vince a Lecce prima della sosta allora è un problema, quindi Allegri deve parare i colpi e reagire".