Impallomeni estasiato dal Napoli: “Ho visto tratti di Manchester City"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi della Serie A.

Quali i top e flop di giornata?

"L'Udinese al top, perché ha già affrontato tante big e ha superato brillantemente tutti gli esami. Ieri un prodigio con l'Atalanta, che recupera e per poco non la vince. Non sarà un meteora, avrà anche lei momenti difficili e per me terrà fino in fondo e sarà una sorpresa. La Juventus il flop, non si riesce più a capire cos'è ed è una vera delusione".

Cosa le fa credere che questo Napoli possa arrivare fino in fondo?

"Complimenti a Spalletti, che si sta evolvendo in maniera clamorosa. La Cremonese si è espressa molto bene e il Napoli ne è venuto a capo con un gioco completamente diverso rispetto allo scorso anno. Sembrava una sorta di Manchester City con alcuni interpreti come Mario Rui e Di Lorenzo che entrano in mezzo al campo. Raspadori è eccezionale, in uscita il Napoli lo migliora, non perde mai palla e tecnica impressionante, oltre a una predisposizione al gioco di squadra migliore di Osimhen. Il merito di Spalletti credo sia quello di trasformare una squadra che sa già molto...ho visto tratti di Manchester City".