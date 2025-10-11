Imparato: "Con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra il Napoli è troppo sbilanciato"

Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Questa tegola dei due interdittori out mi fa tremare, vediamo come Conte aggiusterà le cose. Stiamo giustamente osannando Spinazzola, che offensivamente è diventato uno dei migliori esterni del campionato. Ma difensivamente non mi convince appieno e, con un Di Lorenzo che non sta convincendo dall'altro lato, si potrebbe dar vita a un Napoli troppo sbilanciato.

Identificare in Gilmour l'erede di Lobotka secondo me è esagerato, ci andrei più cauto. A me piace molto Gilmour perché fa più verticalizzazione, va più in verticale rispetto a Lobotka che invece fa più l'equilibratore. Difesa? L'emergenza ha avuto un'influenza grossa sui risultati e sulle partite in generale. Quest'emergenza ha un po' rotto le scatole".