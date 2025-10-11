Inzaghi: "Per lo Scudetto ci sono 5 squadre! Juve e Milan sono costrette..."

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato anche della Serie A e della lotta-Scudetto nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre

