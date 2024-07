Improta: "Non prenderei Lukaku, ma Conte sa cosa può dargli. Koop? Per lui spenderei tanto"

"Se il Napoli è convinto delle sue possibilità, farà una grande partenza".

“Nella prima fase di ritiro Conte ha fatto lavorare la squadra non poco, ovviamente a Castel di Sangro si decideranno tante cose, soprattutto l'organico che vorrà avere a disposizione, inizierà il suo progetto definitivo. Credo – ha detto l’ex azzurro Gianni Improta a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'-che si giochi con la difesa a tre, durante la gara Conte darà la possibilità ai suoi giocatori di schierarsi anche in maniera differente, mi aspetto un Napoli camaleontico. Il calcio è cambiato nell'interpretazione della gara, Conte ha a disposizione un organico importante, giustamente lui parla di un livello medio perché non è ancora al completo. Il Napoli se la gioca alla pari con tutti, anche se naturalmente l'Inter è avanti. Se il Napoli è convinto delle sue possibilità, farà una grande partenza.

Lukaku? Conte sa cosa gli può dare il belga, personalmente non lo prenderei, ma il tecnico lo conosce e sa perfettamente che tipo di lavoro può fare con lui. Non faccio nomi, però se dovessi spendere soldi importanti punterei su altro. Certo, se Conte chiede Lukaku è giusto che il presidente lo accontenti. Il centrocampista di qualità ci vorrebbe, sarebbe fantastico Koopmeiners, al di là delle sue giocate è un calciatore duttile, può essere impiegato in più ruoli. Ecco, per lui spenderei veramente tanto, il Napoli avrebbe proprio bisogno di un giocatore come Koopmeiners".