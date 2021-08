Improta: “Ottima campagna acquisti, il Napoli ha preso elementi di necessità"

Il dirigente sportivo Gianni Improta, ex azzurro, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Con la permanenza di Petagna e l'arrivo di Anguissa, con Juan Jesus che può tamponare a sinistra, penso che il Napoli nelle difficoltà in cui si è trovato o si è voluto volutamente trovare abbia condotto un’ottima campagna acquisti, prendendo elementi di necessità. Tutti nel passato abbiamo spinto la società a spendere qualcosa per tentare di vincere qualcosa, sfiorando un paio di volte lo scudetto. Però ci furono campagne invernali che non produssero nulla di buono.

Per come la penso io è un po’ riduttivo per il Napoli non poter spendere nemmeno 20 milioni in un contesto in cui tante società fanno debiti per vincere qualcosa. Però c’è il rovescio della medaglia: il club ha i conti in regola e il presidente non metterà neanche un euro di tasca sua, non l’ha mai messo. Da un punto di vista amministrativo va bene, dal punto di vista di un tifoso no. Anche su Insigne non si muove di un centimetro però sono sicuro che questo stimolerà ancora di più Lorenzo. Insigne darà sempre il meglio. E poi magari il Napoli vince lo scudetto o va in Champions e lì si può parlare di rinnovo.

A Genova senza Osimhen il Napoli stato tranquillo e pacato per poi sfoderare il colpo del KO. Sta arrivando la mentalità giusta con Spalletti. Lui per quanto mi riguarda deve lavorare sulle diagonali difensive, sono il nostro tallone d’Achille. Se farà questo prenderemo pochissimi gol”.