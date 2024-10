Improta: “Sin da Castel di Sangro ho visto cose interessanti, poi Napoli completato con grandi innesti"

“Sin da Castel di Sangro ho visto cose molto interessanti, il Napoli di per sè aveva un organico di tutto rispetto, poi completato con grandi innesti e di qualità. Se penso a Gilmour e Neres, entrambi meriterebbero di essere titolari. Mc Tominay - ha detto l’ex azzurro Gianni Improta a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha completato un reparto che era monco, Lukaku sappiamo cos'è in grado di fare, non ero entusiasta del suo arrivo ma se l'ha voluto Conte una ragione ci dev'essere.

Lukaku è un leader vero, e rinunciando alla Nazionale ha dimostrato di volere vincere, come tutti. Ci sono tutte le componenti per fare benissimo, non bisogna sperperare ciò che è stato fatto finora, pensare sempre che ci sono le insidie dietro l'angolo.

Il mercato di gennaio? Qualcosa si può fare, migliorare l'organico per rendere il Napoli completo e di qualità.

Dopo la sosta Empoli e Lecce? Si può allungare in vista del ciclo terribile, ogni partita nasconde pericoli, penso alla gara del Como molto positiva, ma il Napoli deve fare solo una cosa: non perdere gli scontri diretti, soprattutto in trasferta".