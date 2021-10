Improta su Anguissa: "Con lui il Napoli ha fatto il colpo del mercato, può ancora migliorare"

L’ex azzurro Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Frank Zambo Anguissa: “Dissi dal primo momento che il Napoli aveva fatto un acquisto importante. E’ bravo nelle due fasi, deve migliorare solo nelle conclusioni sotto rete. E’ andato a sostituire in un momento delicatissimo Demme e Lobotka, che erano infortunati, e subito si è presentato in grande spolvero con una personalità incredibile. Per quello che so anche a livello umano è un bravissimo ragazzo. E’ arrivato in un calcio nuovo per lui e deve capire ancora delle situazioni. Credo che il Napoli ha fatto il colpo del mercato a pochi spiccioli, sicuramente verrà riscattato. Il centrocampo del Napoli ormai è completo, sono convinto che vinceremo il campionato. Però a gennaio la società deve completare i ruoli sugli esterni bassi con qualche acquisto”.