Incocciati a sorpresa: "Milan favorito in Champions, il Napoli non ha uno come Maldini"

Il doppio ex di Milan e Napoli, Giuseppe Incocciati, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Il doppio ex di Milan e Napoli, Giuseppe Incocciati, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: "Da una parte c’è una squadra che sta dimostrando di essere superiore a tutte; dall’altra parte per quello che riguarda la Champions, il Milan come struttura storica è molto più efficiente e può essere avvantaggiato da una semplice cosa, la figura importante di un uomo come Paolo Maldini che ne ha vinte 5. Sono certo che Paolo inserirà se stesso all’interno della preparazione mentale ed emotiva e trasmetterà anche indirettamente la sua esperienza ai giocatori che ne faranno tesoro.