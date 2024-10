Incocciati: "Lukaku? Non ha mai fatto meno di 20 gol, la storia parla per lui"

L'ex azzurro Beppe Incocciati interviene a Radio Marte per un commento sulla stagione degli azzurri: “Più avanti il Napoli o la Juve? Al momento la Juve è in fase di crescita ma il Napoli ha un reparto offensivo che reputo il migliore sicuramente in serie A e tra i migliori in Europa. Non è un caso che il Napoli sia primo in classifica, la squadra è unita, tutti i calciatori seguono Conte.

Lukaku criticato? Non ha mai fatto meno di 20 gol, ha una storia che parla per lui, è un giocatore di altissimo livello, funzionale anche con il resto del gruppo, sa colloquiare con i compagni di squadra e di reparto, fa salire la squadra, ha una struttura fisica imponente, sa giocare nell’uno-due, fa le finte e sa concludere. Giocatore impossibile da mettere in discussione”.