Infortuni Napoli, Benitez: "Non mi appassiona questo tema, ma ADL ha rimpianti e fa bene"

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L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per commentare l'epilogo di un campionato che l'Inter sta per vincere. "Sul piano degli infortuni, la classifica mi sembra che la vinca nettamente il Napoli. Ed è comprensibile che De Laurentiis abbia dei rimpianti: non sappiamo come sarebbe andata, se li avessero avuti tutti a disposizione, ma sappiamo che De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku, Neres alla fine avranno giocato meno della metà delle partite.

Però questi ragionamenti non mi appassionano, io premio sempre chi ha avuto la forza di resistere e di imporsi, altrimenti resteremmo nella teoria. L'Inter ha riscoperto Zielinski, tanto per fare un nome, ha fronteggiato con serenità la crisi di gol che ha attraversato Thuram, ha avuto fiducia in Pio Esposito, ha trovato ancora e di nuovo Dimarco".