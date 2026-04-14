Del Genio: "Lukaku? Poteva servire fino al Parma, ora è tutto inutile"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio per parlare di Conte: "Non possiamo dire oggi che Conte non ha capito alcune cose, dobbiamo aspettare ancora. Per esempio ora giocano sempre i Fab Four è vero, ma non c'è neppure la Champions ed è giusto che ora giocando una volta a settimana utilizzi sempre gli stessi.

Ma se dovesse fare lo stesso di nuovo anche il prossimo anno col doppio impegno, allora dò ragione ai tifosi che dicono che Conte non cresce. Lukaku col Parma poteva tornare utilissimo sia con Hojlund che al suo posto visto che Giovane lì non ci azzecca nulla come punta. Io allo scudetto non credevo, ma se c'era una speranza quella era Parma e lui non c'era, ora Lukaku può anche stare dove sta, ora non serve più tanto".