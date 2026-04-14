L'ex Marino: "Ve lo dissi a inizio anno, Conte ora è schiavo di De Bruyne!"

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L'ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio: “C’è grande amaro in bocca, era un turno dove senza piaggerie io mi aspettavo di guadagnare due punti e invece li abbiamo persi e non me lo aspettavo proprio. La rabbia maggiore non arriva dalla gara dell’Inter che è stata rocambolesca e con la vittoria di Parma potevi giocartela ancora. La partita con il Parma è una partita che fotografa la stagione del Napoli, la squadra ha mostrato limiti di approccio alle gare già mostrato in altre gare e contro le piccole, in questo campionato si sono persi punti preziosi, penso alle sfide con il Verona. Io dico dall’inizio che De Bruyne in questa squadra è stato condizionante, il Napoli che ha approcciato con Alisson al posto di uno dei Fab Four ci ha dimostrato che McTominay tolto da quella posizione non è determinante, il Napoli ha bisogno di un giocatore che salta l’uomo ed è un delitto avere Alisson in panchina. Il problema di De Bruyne con l’infortunio si era attenuato ma ora ci sono riflessioni da fare. Senza i 40 infortuni il Napoli starebbe li. Conte è schiavo di De Bruyne”.

“La partita contro questo Parma, ma il Napoli con Alisson in campo ha giocato una gara vinta da 1 a 0, il problema è mettere Alisson dall’inizio e mettere McTominay nel suo ruolo. Il discorso mio non è che quei 4 non possono giocare insieme, ma la presenza di De Bruyne nella rosa condiziona Conte a giocare cosi e lo spostamento di McTominay fa perdere la prerogativa del guastatore e viene depotenziato. Sono le conseguenze dell’innesto di De Bruyne che tendono a spostare McTominay e poi devi togliere anche Alisson per quei quattro e me lo sarei aspettato titolare. Quando Anguissa è in forma De Bruyne non trova spazio in questa squadra, basta vedere cosa ha fatto ieri. Una gara da 5 e possiamo dire che di De Bruyne resta ormai solo il ricordo. Io non avrei mai preso De Bruyne al Napoli”.

“Non dimentichiamo che il Napoli si è attaccato a Juan Jesus in condizioni di emergenza, specialmente nello scorso anno con gli infortuni nei pacchetti difensivi”.