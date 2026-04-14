Conte-Napoli, Matri: "Secondo me ha dato tutto e ora cerca nuovi stimoli"

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Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato del futuro di Conte a Dazn: "Anche le dichiarazioni delle ultime settimane, sia sue che De Laurentiis. Secondo me ha dato tutto in una piazza che gli ha tolto tanto come energie e quindi lui se non riesce più a darti, cerca stimoli nuovi. Lo stimolo nazionale è la sua realtà migliore. Far risorgere una squadra che ha bisogno di tornare a vivere è roba sua. Ed è lui l'indiziato numero uno".