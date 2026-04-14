Conte-Napoli, Matri: "Secondo me ha dato tutto e ora cerca nuovi stimoli"
TuttoNapoli.net
Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato del futuro di Conte a Dazn: "Anche le dichiarazioni delle ultime settimane, sia sue che De Laurentiis. Secondo me ha dato tutto in una piazza che gli ha tolto tanto come energie e quindi lui se non riesce più a darti, cerca stimoli nuovi. Lo stimolo nazionale è la sua realtà migliore. Far risorgere una squadra che ha bisogno di tornare a vivere è roba sua. Ed è lui l'indiziato numero uno".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
18 apr 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lazio
In primo piano
Daniele RodiaADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
Fabio TarantinoTuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com