Rambaudi: "Conte a Parma ha fatto una sostituzione che è stata un suicidio"

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Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. “Parto dal presupposto che bisogna sottolineare che ci sono due squadre, il Parma non ha voluto giocare a calcio, ha preso un allenatore spagnolo per non giocare a calcio e fare l’anticalcio. Dopo c’è un discorso e la partita è stata condizionata dal gol dopo un minuto per un errore di lettura facilissimo e questo ti ha condizionato. Al Napoli manca il grande centravanti, Hojlund è bravo ma tolto lui mettere Giovane come centravanti è un suicidio. Con un pullman davanti all’area di rigore non faccio questa scelta. In queste gare manca uno contro uno e Alisson invece ha questa possibilità”.

“Ci sono due cose da chiarire, si parla dei Fab Four come se fossero un peso e quasi uno dice meno male che si sono fatti male perchè cosi si è scoperto Vergara. In gare come quella di Parma servono giocatori nell’uno contro uno e di sovrapposizione, ieri il Napoli è stato un po ' troppo prevedibile. Io avrei messo il 4-3-3 con McTominay Anguissa Lobotka e con due terzini in sovrapposizione e sulla fascia il terzino con Alisson può creare raddoppio e può far male. Io penso che sia condizionato dalla classe di alcuni giocatori che ti possono tentare la giocata. Il Napoli ha avuto ritmi lenti ma ha provato a fare la prestazione, è mancata la conclusione ed è mancato l’episodio”. Sul gol subito: “Buongiorno deve coprire l’orrore di Juan Jesus, sono giocatori di serie A ed è fatto un errore di scelta”.

“Va sottolineato bene il flop della Champions e gli infortuni che non arrivano per caso. Da questi due punti devi ripartire, non puoi fare un’apparizione del genere in Champions League e l’allenatore deve valutare il tutto con la società”.