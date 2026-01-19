Ufficiale Infortuni Rrahmani-Politano, si fermano 2 e 4 settimane! L'annuncio del dott. Canonico

Il Napoli perde altre due pedine fondamentali: Amir Rrahmani e Matteo Politano, fermatisi entrambi contro il Sassuolo. Ma per quanto tempo Antonio Conte dovrà farne a meno? I tempi di recupero arrivano direttamente dalla voce di Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli, intervenuto a Radio Crc: "Rrahmani distrazione al gluteo, una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane. Politano lesione distrattiva al semimembranoso: essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vediamo se riusciamo a ridurre".

Questo era stato il comunicato ufficiale del club azzurro dopo gli ultimi infortuni contro il Sassuolo. "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo".