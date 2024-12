Infortunio Buongiorno, l'ortopedico: "Non è grave, vi spiego il nostro intervento"

Nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri”, in onda sulle frequenze di Telecapri, è intervenuto Salvio Zungri, ortopedico che ha costruito il busto: “Devo dire che vedo atleti e persone da tanti anni, vedo che questi ragazzi hanno dei recuperi diversi dalle persone comuni. Ha avuto un infortunio ma non importantissimo, sono scattate subito tutte le procedure, con Canonico, De Luca, siamo intervenuti poi noi nel pomeriggio e abbiamo anche fatto tardi alla cena, però l’abbiamo rimesso nelle migliori condizioni per tornare a casa e rimettersi al meglio. Sono sicuro che rispetto ai tempi tecnici di una persona comune, avrà una pronta guarigione“.

“Il nostro intervento? L’abbiamo immobilizzato e poi gli abbiamo messo un corpetto che siamo andati a posizionare a Castel Volturno assieme allo staff del Napoli. Tale percorso ci porterà sicuramente a dei risultati: a volte dimentichiamo che nel Napoli ci sono medici, fisioterapisti, massaggiatori, che lavorano tanto, i calciatori sono coccolati ed anche questo è importante per le loro prestazioni“.

“Recupero? Mi impressiono anche io di quanto siano rapidi i calciatori, tipo su un intervento al ginocchio, ci mettono la metà del tempo di quello che ci metterei io. Sappiamo le tempistiche che ci dice la casistica in questi casi, ma sono fiducioso che serva meno tempo. Ora si andrà avanti con la fisioterapia. Non c’è nessuna frattura vertebrale, se fosse stato toccato il midollo sarebbe stato tutt’altro problema. Al suo recupero, sarà tutto dimenticato. La cena di Natale? Ciò che mi ha impressionato è che sia passato tavolo per tavolo, tenete presente che c’erano 70-75 tavoli, tale processo sarà durato un’ora e mezza” (ride, ndr).