Auriemma su parole Conte: "Ma chi ci crede alla sfortuna? Hanno giocato troppo"

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma sul suo canale Youtube ha commentato quello che è il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra.

"Quale sarebbe questa sfortuna? A che cosa dobbiamo attribuire la sfortuna? Agli infortuni? Cioè i calciatori come De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Rrahmani, Politano, Neres si sono infortunati perché la sfortuna è incisa su di loro? Ma chi vuoi che ti creda quando parli della sfortuna? La sfortuna è quando tu stai uscendo dallo spogliatoio, inciampi sulle scale e ti rompi la camicia. Quella è la sfortuna. Ma non che siano tutti infortunati, quasi tutti a livello muscolare. E là non è la sfortuna. Là è qualche altra cosa.

Oppure quando parli del calendario, vorrei conoscere quelli che hanno fatto il calendario. E quelli chi sono? È un computer che fa il calendario. Non è uno che si mette là con i numerini e fa il calendario. È un computer che indica le date e determina i campionati della stagione. Questo perché? Perché giochi tre partite a settimana. Ma lo fanno tutte. Tutte le squadre in Champions, in Europa League e in Conference League giocano tre partite a settimana.

Quindi che calendario ti dovrebbero fare, Antonio Conte, per farti giocare il campionato, la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa? Dovrebbero farti un calendario a parte dove giochi una gara a settimana pur essendo impegnato in queste quattro competizioni? Ma è normale parlare di questo? Del calendario? Il calendario è uguale per tutte quelle che sono in Europa. Quindi a te può capitare che in una settimana giochi la domenica sera, il mercoledì sera e il sabato pomeriggio".