Podcast Infortunio De Bruyne, Bucchioni controcorrente: "Conte e il suo calcio ci guadagnano"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni.

Napoli, De Bruyne e il suo infortunio può condizionare? "Conte ci guadagna, è un genio De Bruyne ma il calcio di Conte va diversamente. Ha vinto con l'Inter con i suoi vecchi giocatori e non i nuovi. Il belga è un genio che ci concilia male con quel calcio. McTominay rimesso nella sua posizione naturale abbiamo visto come è andato poi. Magari De Bruyne tornerà dopo aver capito meglio questa squadra...".

Che ne pensa della lite Conte-Lautaro? "Vedi sempre qualcosa di irrisolto in Lautaro, dovrebbe essere qualcosa di diverso, invece è sempre border-line, questo nervosismo a fior di pelle. Dal punto di vista comportamentale deve capire certe cose. Credo che la società gli avrà fatto notare certe cose, ma non è la prima volta che capita".

Napoli, il rigore ha indirizzato la partita? "Il rigore non c'era, ma chi si attacca a certe cose soltanto non va lontano. C'era ancora tutta una partita da giocare, fosse stata la vera Inter avrebbe ribaltato il punteggio".