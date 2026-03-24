Infortunio De Bruyne, Cucci sicuro: "C'è un giocatore che ha 'salvato' il Napoli"

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Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero. "Scudetto? Si, è un dovere crederci. Bisogna andare fino in fondo, arrendersi e piangersi addosso non servirebbe a niente. Il bello del calcio è quello di sovvertire le cose che si dicono sempre, basta documentarsi. Bisogna crederci”.

“Non c’entrano i tanti impegni! Si lavora male, a volte lo staff conta più dell’allenatore. Ulisse al Bologna riusciva a salvaguardare tutti i suoi calciatori”.

"McTominay? Calciatore fortissimo, gli abbiamo dato anche il premio Prisco. Chiaramente a volte capitano momenti bui, ma è stato lui a salvare la situazione dopo l’infortunio di De Bruyne. Le sue difficoltà nascono quando diventa indispensabile, quando le pressioni aumentano e i compagni si affidano esclusivamente a lui”.

“Ho visto anche portieri fortissimi avere dei momenti di crisi. Ricordo una discussione che ebbi con Zoff per una critica mossa nei suoi confronti. Lui si ricorda di me perché lo chiamai 'La cieca di Sorrento'. Se un portiere è bravo, comunque reagisce. Meret o Milinkovic? Mi piacciono entrambi, il portiere para ma prende anche i gol.”