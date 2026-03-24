L'ex Marino: "Non sto capendo una scelta di formazione di Conte"

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Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, nella puntata più recente de ‘Il Bello del Calcio’, su Televomero, ha affrontato i temi di attualità legati al Napoli.

"Scudetto? Bisogna crederci, è un dovere farlo. Ci sono dei recuperi importanti e il Napoli ha recuperato 4 punti in due settimane. Bisogna sempre vincere, ma molto passa da Pasquetta. La partita col Milan va superata a pieni voti, un pareggio favorirebbe l’Inter”.

"La mia esperienza mi ha insegnato che la psicologia delle squadre che vengono inseguite è molto particolare, soprattutto se dei distacchi enormi vengono ridotti. L’Inter ha già l’esperienza dell’anno scorso dove è stata inseguita in tutte le competizioni e alla fine ha perso. I giocatori sono gli stessi dell’anno scorso, il Napoli deve approfittare delle difficoltà dell’Inter. Credo che il Napoli con la rosa al completo non sia inferiore a nessuno e lo è ancora di più con il mercato di gennaio. Il Maradona si deve mobilitare perché la partita di Pasquetta è uno spareggio per chi deve inseguire l’Inter”.

"Mctominay? Un giocatore totale. Si piazza sempre più in alto nella classifica dei top player mondiali”.

“Col Milan non cambia molto per il Napoli. Chiaramente il segnale di Firenze è stato importante e lascia delle speranze. Sarà una pasquetta verità, perché con un pareggio l’Inter potrebbe riprendersi quello che ha perso”.

“Non capisco la scelta di alternare due grandi portieri. Meret e Milinkovic sono due portieri di livello, non è possibile che appena uno dei due sbaglia, l’altro è pronto a sostituirlo. Il portiere è un ruolo delicato, ha bisogno di fiducia e continuità”.

