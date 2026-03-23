Caiazza: "Critiche a Conte? Da -14 ora è a -7 dalla vetta, il resto è noia"

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Caiazza: da -14 a -7 a otto giornate dalla fine, tutto il resto è noia. Il Napoli si gode il momento e il risultato conta più delle critiche estetiche

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza per parlare dei temi in casa Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Fino a venerdì alle 20:30, dopo il risultato era un «Ci può stare o non ci può stare». All'indomani di tutto quello che è successo dopo, con la Juventus, con l'Inter, a me del giudizio calcistico di chi critica Conte... Il problema è che oggi, a otto giornate dalla fine, il Napoli da che stava a -14 si trova a -7: tutto il resto è noia. Hai fatto 91 punti facendo un grande calcio e non hai vinto niente, per me ora va bene così: io me lo guardo e me lo godo".

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la 30ª giornata:

1 - Inter 69 punti

2 - Milan 63

3 - Napoli 62

4 - Como 57

5 - Juventus 54

6 - Roma 54

7 - Atalanta 50

8 - Lazio 43

9 - Bologna 42

10 - Sassuolo 39

11 - Udinese 39

12 - Parma 34

13 - Genoa 33

14 - Torino 33

15 - Cagliari 30

16 - Fiorentina 29

17 - Cremonese 27

18 - Lecce 27

19 - Hellas Verona 18

20 - Pisa 18