Infortunio Lobotka, Criscitiello: "Assurdo si debba far male in gara equiparabile ad amichevole"

vedi letture

"Questo è l'ennesimo infortunio che tocca i calciatori. Assurdo andare avanti così".

Stanislav Lobotka, si ferma durante Azerbaigian-Slovacca, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello commenta così nel corso della trasmissione 'Speciale Calciomercato': "Assurdo che un calciatore importante come Lobotka, uno dei perni del Napoli di Antonio Conte, si debba far male in occasione di una partita poco importante come Azerbaigian-Slovacchia.

Questo è l'ennesimo infortunio che tocca i calciatori. Assurdo andare avanti così. Le gare di Nations League sono equiparabili a delle amichevoli...".