Infortunio McTominay, CT Scozia: "Leggera distorsione al ginocchio, vi spiego"

Scott McTominay ha subito un infortunio mentre era in nazionale e ha dovuto lasciare il ritiro per iniziare ufficialmente le sue vacanze. L'ex centrocampista del Manchester United non sarà disponibile per l'amichevole che la Tartan Army giocherà lunedì sera in Liechtenstein, la seconda partita in pochi giorni dopo la sconfitta di venerdì contro l'Islanda (1-3).

Riguardo all'infortunio di McTominay Steve Clarke, il commissario tecnico della Scozia, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni durante la conferenza stampa dopo la partita persa contro l'Islanda: "Sembra che abbia subito una leggera distorsione al ginocchio, quindi sta avendo un po' di dolore".