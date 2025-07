Infortunio tremendo a Musiala, Donnarumma: "Sono scioccato, non volevo fargli male"

vedi letture

Intervistato lunedì dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma è tornato per la prima volta sul tremendo scontro con Jamal Musiala, avvenuto sabato durante il quarto di finale del Mondiale per club 2025 tra PSG e Bayern Monaco ad Atlanta. Un intervento involontario, ma che ha causato al talento tedesco una frattura del perone sinistro e una lussazione alla caviglia. Musiala è stato subito operato e resterà ai box per diversi mesi. Un colpo durissimo per lui e per tutto il Bayern.

Donnarumma, fin da subito consapevole della gravità dell’infortunio, è apparso profondamente scosso in campo. Eppure non sono mancate le critiche da parte del collega Manuel Neuer, che lo ha attaccato pubblicamente nel post partita, accusandolo di ave fatto un'uscita sconsiderata: "Sono scioccato per quello che è successo, non era assolutamente mia intenzione far male a Musiala", ha dichiarato l'azzurro. Poche parole ma sentite, dopo il messaggio di scuse pubblicato sui social nella giornata di domenica. Il suo agente, Vincenzo Raiola, ha raccontato altri dettagli significativi: "Gigio voleva andare in ospedale, ma alla fine ha mandato un messaggio. È un ragazzo molto sensibile. Non avrebbe retto la scena, per questo ha lasciato subito il campo per permettere ai medici di occuparsi di Musiala. In spogliatoio ha acceso il telefono - cosa che non fa mai prima della fine delle partite - per scrivermi quanto fosse scosso".