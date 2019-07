Inglese, super-affare da 26mln! A Sky elogi per Giuntoli: "Venduto a 22mln dopo i 4,6mln dell'anno scorso"

Nello speciale calciomercato di Sky Sport sono arrivati tanti complimenti per Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro in giornata ha ceduto Roberto Inglese, acquistato per 11mln dal Chievo, al Parma per 2mln di prestito più 18 di obbligo di riscatto ed altri 2 di ulteriori bonus. Circa 22mln di euro, ma già l'anno scorso il Napoli incassò 2mln per il prestito ed altri 2,6mln per gli obiettivi raggiunti dal giocatore. Un affare quindi da 26mln di euro per un giocatore che non ha mai vestito la maglia azzurra.