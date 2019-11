Insigne attacca Rocchi: "Su Lozano il Var gli ha detto che era fallo, ma mi ha detto che io ho sbagliato più di lui!"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Mediaset in merito al fallo subito da Lozano nel secondo tempo. Queste le sue parole: "Contatto su Lozano? Dovete chiedere a Rocchi. Io ho cercato a fine partita un chiarimento perchè lui stava parlando col Var che gli ha detto che l'aveva preso ma per Rocchi, Lozano era caduto da solo. Io ho cercato qualche spiegazione e lui, a voce alta, mi ha puntato il dito e mi ha detto che avevo fatto, in mezzo al campo, più errori io che lui. Non l'ho giudicato e lui mi ha detto queste cose".