Insigne e quelle parole passate sotto traccia su Ancelotti: "Non ci siamo presi? Idee diverse..."

L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista a Undici in cui ha parlato anche del rapporto con gli allenatori. "Zeman è stato decisivo, il primo a credere in me. Benítez mi ha completato: avevo sempre pensato che per me il calcio fosse solo attaccare. Il calcio con Sarri è gioia: mi sono divertito tanto in tre anni, ci è solo rimasta la delusione di non aver vinto lo scudetto. Su Ancelotti non è vero che non ci siamo presi. Avevamo idee diverse, questo sì, su cose di campo. A Gattuso devo tanto. Dopo gli anni di Ancelotti così così, è stato bravo a farmi tornare sui miei passi e a rimotivarmi. Spalletti è una personalità forte: ci ha restituito consapevolezza nella nostra forza".