Insigne: "Felice per il gol dopo momento un po' così a Napoli. Era quello che cercavo..."

Dopo il gol e la bella prova contro la Grecia Lorenzo Insigne si gode finalmente un periodo di serenità. L’attaccante ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport: “Sono partito da Napoli con questo in testa, volevo segnare e trovare una prestazione di livello. Sono felice perché sono arrivate entrambe le cose. Era quello che ci voleva, per me e per tutta la squadra. Ci sono tanti leader che lavorano per la squadra in questo gruppo, è quello che serve. Sono felice dopo un periodo un po’ così a Napoli".