Insigne fischiato, De Maggio bacchetta i tifosi: "Siete ingenerosi, la colpa non è solo sua!"

Lorenzo Insigne è tra i calciatori più bersagliati in casa Napoli. Anche nel match col Parma è stato fischiato e Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, non è d'accordo con questo trattamento: "I fischi a Insigne sono ingenerosi. Chi riteneva che la colpa fosse di Ancelotti sbagliava, chi ritiene che la colpa sia di Insigne sbaglia. Non mi dite che con Genoa, Parma, Bologna si faccia solo un punto per colpa di Insigne. Dobbiamo analizzare altre cose, che sicuramente incidono di più di un sol giocatore", le sue parole nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.