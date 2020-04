Insigne, l'ex agente: "Non mi ha sorpreso il cambio procuratore, ha sempre voluto Napoli"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo vecchio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non conosco bene l'evoluzione e i rapporti che ha mantenuto Insigne. L'ipotesi che possa rimanere a Napoli c'è sempre stata, lui l'ha sempre manifestata. Molti associano le scelte a manifestazioni di volontà e può anche essere vero, ma non ho elementi per confermare o smentire. Così come non posso confermare e smentire che la scelta del cambio di procuratore sia collegata al suo futuro. Devo dire che non mi ha sorpreso che abbia cambiato agente".

LORENZO ALTROVE? - "In questo momento non so bene. In alcuni momenti potrei pure immaginare di poterlo vedere altrove. Secondo me ci può stare che vesta un'altra maglia. Ma nel prossimo mercato i flussi finanziari non saranno tali da mettere le società in condizione di muovere grossi capitali. Ci saranno molti scambi, i movimenti di soldi saranno molto limitati dal mio punto di vista".