Insigne, l'ex agente: "Si parli meno di rinnovo lasciando sereno l'ambiente"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho elementi per dire in modo certo cosa accadrà con Insigne, ma posso dire che di solito i contratti si fanno in due. Quando c'è la volontà anche la distanza più ampia può essere colmata. Io credo di lasciar decidere a chi sta portando avanti la trattativa. L'augurio è che se ne parli meno e che si lasci sempre più serenità all'ambiente".