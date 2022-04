Insigne, l'ex allenatore: “Spalletti una garanzia, se lo mette in panchina ha i titoli per farlo”

"Insigne è l'anima del Napoli così come Lobotka e gli altri. Hanno fatto un patto tra di loro e stanno giocando da squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Insigne è l'anima del Napoli così come Lobotka e gli altri. Hanno fatto un patto tra di loro e stanno giocando da squadra". Ne è convinto il primo allenatore di Insigne, Ernesto Apuzzo, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Quando un allenatore del calibro di Spalletti mette in panchina un titolare della squadra (come proprio Insigne, ndr) - ha osservato il tecnico - ha i titoli per farlo. Lui è stata una garanzia dal primo momento. Zanoli non lo ha fatto vendere, anche se aveva davanti RoboCop Di Lorenzo, ha aspettato la sua occasione e ha fatto vedere il suo valore".

Fiorentina e Roma "saranno fondamentali perché al Maradona le partite saranno sempre di meno. Il nostro pubblico deve essere l'arma in più - ha concluso Apuzzo - ma mi aspetto una mano anche dalla dea bendata. Osimhen? Se impara a giocare con la squadra diventerà un crack assoluto".