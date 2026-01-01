Vigliotti non ha dubbi: "Operazione di Conte su Hojlund è stata clamorosa!"

vedi letture

Gianluca Vigliotti, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Il Bello del Calcio del lavoro di Conte e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. Si sofferma in modo particolare su un giocatore: "L'operazione di Conte sulla lukakuzzazione di Hojlund è clamorosa. Su di lui diremo sempre di tutto e di più. Io ricordo che Hojlund arriva con De Bruyne che lo lanciava come Haaland al City e dunque con un certo tipo di passaggi in profondità. Ora, senza Kdb che è infortunato, Hojlund diventa Lukaku", le sue parole.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.