La previsione di Zazzaroni: “Scudetto a Napoli o Inter! Milan 3º e poi c’è la Juve”

vedi letture

Intervenuto a TuttiConvocati, trasmissione in onda su Radio 24, Ivan Zazzaroni ha parlato della lotta Scudetto in Serie A: "La Roma come fa a vincere lo scudetto? Raspadori siamo ancora lì che non si capisce se lo prendono o no, Zirkzee neanche. Lo scudetto lo vince o l'Inter o il Napoli. La terza forza del campionato è il Milan, poi c'è la Juve. La differenza la fanno gli attaccanti", ha detto il direttore del Corriere dello Sport.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.