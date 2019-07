Insigne sulla posizione in campo: "Ho chiesto ad Ancelotti di spostarmi a sinistra, siamo d'accordo..."

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il capitano azzurro si è soffermato anche sulla questione legata alla posizione in campo: "Mi piace stare largo a sinistra? Ho parlato con il mister, sappiamo il modulo che adotta, gli ho chiesto se poteva spostarmi a sinistra, lui si mette sempre a disposizione. A me piace rientrare sul destro, fare assist e tiri in porta, ma in qualsiasi posizione cerco sempre di esprimere il massimo. A sinistra mi trovo più a mio agio, parlando con il mister siamo d'accordo e cercherò di dare una mano in più ai miei compagni".